رئيس الهيئة الهندسية: 540 معدة تشارك في المشروعات التنموية بسيناء

شرح اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تفاصيل اصطفاف لوادر ومعدات البناء المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، قائلا إنه بناء على توجيه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تجهيز المعدات الهندسية لاستكمال المشاركة في المشروعات التنموية في سيناء تصطف 540 معدة ومركبة هندسية.

وأضاف «العزازي»، خلال كلمة ألقاها خلال فعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أنه جرى تقسيم هذه المعدات إلى 5 مجموعات، المجموعة الأزولى بإجمالي 108 معدات ومركبات هندسية، وتشمل 72 عربة قلاب حمولة 20 طنا، و36 رافعة أتربة بقدرة 5 أمتار مكعبة.

وأشار إلى أن المجموعة الثانية لإجمالي 72 معدة هندسية وتشكل 36 رافعة أتربة بقدرة 3 أمتارمكعبة، و36 آلة تسوية بإمكانيات تسوية 6 آلاف مترمكعب يوميا، موضحة أنّ المجموعة الثالثة بإجمالي 180 آلة جرف بقدرة إزاحة 600 متر مكعب لكل ساعة، والمجموعة الرابعة بإجمالي 72 معدة هندسية وتشكل 36 آلة تسوية بإمكانيات تسوية 6 آلاف مترمكعب يوميا، و36 رافع أتربة بقدرة 4 متر مكعب.

وأوضح أن المجموعة الخامسة بإجمالي 108 معدة ومركبة هندسية وتشكل 36 رافع أتربة بقدرة 4 مترمكعب، و44 قلاب حمولة 20 طن، و28 عربة نقل وخلط خرسانة سعة 10 طن مكعب.

ولفت أنه لنقل المعدات الهندسية من نقطة الاصطفاف لأماكن عملها بالمشروعات التنموية بسيناء يصطف 60 ناقلة حمولة 70 طنا.