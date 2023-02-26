أحمد المسلماني: الحرب الأهلية الأمريكية استمرت 4 سنوات وخلّفت 800 ألف قتيل

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت 4 أعوام وخلّفت 800 ألف قتيل، موضحًا: «منذ 250 سنة لم يكن هناك أمريكا، ولكن مستوطنون أوروبيون بيض ذهبوا إلى هذه القارة بعد اكتشاف كولمبوس للعالم الجديد، ولكن واشنطن استقلت بعد الثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني التي قادها جورج واشنطن».

إلغاء العبودية في أمريكا

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى» على قناة الحياة: «لدينا أيضا في التاريخ الأمريكي إبراهام لنكولن الذي ألغى العبودية في أمريكا وانتصر في الحرب الأهلية، ويمكن القول إن هذين الشخصين موجز التاريخ الأمريكي، وكانت أمريكا عبارة عن شمال وجنوب، وهناك خلافات بينهما».

انفصال الولايات الأمريكية

وتابع الإعلامي: «في عهد لنكولن انفصلت بعض الولايات وأسست دولة ثانية، والشمال شهد حربا أهلية مع الجنوب، كان بالجنوب إقطاعيات كبيرة والزراعة الأساسية كانت القطن، وكان عدد السكان 9 ملايين نسمة منهم 5 ملايين من العبيد، وكانت النخبة الإقطاعية غنية بسبب تجارة وزراعة القطن».

وواصل: «لما وصل إبراهام لنكولن إلى السلطة وقال يجب إلغاء تجارة العبيد ثار الجنوب على الشمال وحدث انفصال تدريجي من كارولينا الشمالية حتى أصبحت 12 ولاية تحارب 21 ولاية في الشمال، وأصبح هناك دولتان؛ الشمالية تسمى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الجنوب الولايات الكونفدرالية، في البداية ألحق الجنوب هزائم قاسية بالشمال، رغم أن الأخير أقوى، وهو ما دفع ابراهام إلى استدعاء نصف مليون من الجنود وخاض الحرب وانتصر بعد 4 سنوات».