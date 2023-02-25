أحمد المسلماني: محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة في السودان

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الفنان الكبير محمد منير يتمتع بشعبية في مصر والسودان والعالم العربي وأوروبا، ومناطق واسعة من العالم.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «منير سيحيي حفلا من السودان، وهذا شيء طبيعي، ولكن الحفاوة الكبيرة جدا من الشعب السوداني بزيارة محمد منير والاستقبال الرائع للإعلان عن حفلته في السودان، يؤكد مكانته في وادي النيل، ودول عديدة حول العالم».

وتابع الإعلامي، أنه عندما جرى الإعلان عن حفل محمد منير في السودان، تمت كتابة النص التالي: «قرابة 5 عقود من الزمان على عرش الغناء والموسيقى، محمد منير فنان عالمي نال احترام شعوبا كثيرة وليس الشعب المصري».

وواصل أن هذا النص يعبر عن الحب والتقدير الذي يكنه الشعب السوداني للكنج، كما أنه صديق لشخصيات كبرى في السودان، ساسة، مثقفون، أدباء، فنانون، وعلماء، وغيرهم، ولكن أبرزهم رئيس الوزراء وزعيم حزب الأمة الإمام الصادق المهدي الذي رحل عن عالمنا قبل عامين، حيث زاره في منزله بالقاهرة، بعدما خضع لجراحة.