إلغاء أكثر من 1550 رحلة جوية بسبب العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

ضربت عواصف ثلجية شديدة الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، وأدت إلى إلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء في عدة مناطق، في الوقت الذي كان يتوقع فيه دفئا على غير العادة في مناطق أخرى، وفقا لشبكة «العربية نت».

تحذيرات من عاصفة شتوية غير مسبوقة ستضرب الولايات المتحدة

واجتاحت عواصف يرافقها تساقط للثلوج، بلغ سمكها 60 سنتيمترا، عدة مناطق في الولايات المتحدة من الساحل الغربي إلى منطقة البحيرات الكبرى، أسفرت عن إلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المواطنين.

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات من تساقط كثيف للثلوج حتى في مناطق عادة ما تكون مشمسة، إضافة إلى مناطق معروفة بطقسها الشتوي في أقصى الشمال، في حين قال خبراء الأرصاد الوطنية إن عاصفة شتوية غير مسبوقة مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج ستجتاح عدة أجزاء في البلاد، وستجعل على الأرجح السفر مستحيلا، وأضافوا أن الثلوج سترافقها رياح تتراوح سرعتها بين 55 و70 كلم في الساعة.

انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل

ودفعت العواصف الثلجية السلطات الأمريكية إلى إلغاء أكثر من 1550 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة، كما تسببت في انقطاع الكهرباء عن حوالي 280 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكره موقع «فلايت أوير» الإلكتروني المختص.