حساب توفير للسيدات فقط في بنك القاهرة بمميزات استثنائية

يتيح بنك القاهرة حساب توفير بالجنيه المصري للمرأة فقط، من أجل تلبية احتياجاتها المستقبلية عن طريق دفع أقساط شهرية ثابتة بفترات استحقاق مختلفة تبدأ من 100 جنيه، للحصول على الفائدة الأساسية والتراكمية في نهاية الفترة وأيضا فائدة التأمين على الحياة، تحت مسمى حساب بكرة.

وبحسب بنك القاهرة، فإن شروط حساب بكرة، أنه للسيدات فقط، وبالجنيه المصري والحد الأدنى للتقسيط 100 جنيه، ومن المميزات الإعفاء من رسوم فتح الحساب والمصاريف الدورية، وإصدار مجاني لبطاقة ميزة، ومعدل الفائدة الثابت المدفوع في نهاية الفترة.

العميلة تحدد الفترة والأقساط التي ترغب فيها

وتحدد العميلة الفترة والأقساط التي ترغب فيها، ومدة الحساب من سنة إلى 10 سنوات، واسترداد قيمة الحساب بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وإمكانية فتح أكثر من حساب بمدد وأقساط مختلفة.

حساب توفير للسيدات فقط

ويمكن سداد الأقساط بطرق مختلفة سواء استقطاع القسط مباشرة من الحساب المرتبط أو تقسيط الإيداع مباشرة في حساب بكرة.

وهناك نوعان من حسابات بكرة، الأول بأقساط شهرية ثابتة لكسب إجمالي المبلغ المدخر، بالإضافة إلى الفائدة التراكمية في نهاية الفترة، والمؤمَّن عليه بأقساط شهرية ثابتة لكسب إجمالي المبلغ المدخر بالإضافة إلى الفائدة التراكمية في نهاية الفترة والتأمين على الحياة لضمان دفع إجمالي القيمة المتفق عليها في نهاية الفترة عن طريق تغطية الفرق بين قيمة استحقاق الحساب في نهاية الفترة وإجمالي الأقساط المدفوعة حتى تاريخ الوفاة.

ويتم احتساب العائد على الحساب في بنك القاهرة بحسب المدة وعدد الأقساط المدفوعة، من شهر حتى 12 شهرا عائد 7.75%، ومن 13 حتى 24 شهرا عائد 7.8%، ومن 25 شهرا حتى 36 شهرا عائد 8%، ومن 37 شهرا حتى 48 شهرا 8.1%، ومن 109 شهور حتى 120 شهرا عائد 9.5%.