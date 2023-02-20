أسعار الفائدة على شهادة «أمان» الثلاثية من بنك القاهرة

شهادات الادخار هي الوعاء الادخاري الأكثر انتشارًا بين عملاء البنوك، الراغبين في استثمار مدخراتهم بشكل آمن، ويحصلون على عائد مادي كبير، وتختلف أنواع الشهادات من بنك لآخر مع اختلاف أسعار العائد عليها.

مجموعة متنوعة من شهادات الادخار

ويقدّم بنك القاهرة، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، التي تناسب جميع فئات المجتمع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادة أمان ذات العائد 13% من بنك القاهرة.

مميزات وشروط شهادة أمان الثلاثية من بنك القاهرة

- العائد على الشهادة: 13%.

- دورية صرف العائد: يصرف بنهاية مدة الشهادة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها، وبحد أقصى 2500 جنيه للعميل الواحد.

- تصدر الشهادة للمصريين من الأشخاص الطبيعيين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها.

- الإعفاء من مصاريف فتح الحساب لشراء الشهادة.

- امكانية الاسترداد قبل 6 أشهر.

- عائد ثابت طوال مدة الشهادة ويتم إضافته في نهاية مدتها الأصلية والمجددة مخصوما منه قيمة أقساط التأمين.

- عند بلوغ العميل سن الـ60 لا يتم خصم أقساط تأمين من العميل، شرط استمرار الشهادة بنفس المواصفات والشروط دون تغطية تأمينية ودون الاشتراك بالجوائز.

- لا يجوز الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادات.

- شراء الشهادة من خلال العميل بصفته الشخصية ولا يجوز الشراء بتوكيل أو بأسماء مشتركة.