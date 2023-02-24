شروط الحصول على قرض سيارة من بنك القاهرة والمصرف المتحد

بداية من 15 ألف جنيه تستطيع الحصول على قرض سيارة من بنك القاهرة والمصرف المتحد حيث يتم توفير هذا القرض لكل الموظفين بشروط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

قرض السيارة للموظفين من المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد قرض السيارة لكافة الموظفين، وأصحاب المهن الحرة، على فترة سداد تصل إلى خمسة سنوات، حيث تصل قيمة التمويل بداية من 100 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 16% في حالة عدم تحويل المرتب بالإضافة إلى 1.5% مصاريف إدارية من قيمة القرض.

ووفقا لما أعلنه البنك فإن الشروط تتلخص في أن يكون الحد الأدنى للدخل 2500 جنيه في حالة تحويل المرتب و4 آلاف جنيه في حالة عدم تحويل المرتب، على ألا يقل السن عن 21 سنة وألا يزيد عن 60 سنة عند آخر قسط.

وتتلخص الأوراق والمستندات المطلوبة، في إحضار عرض بسعر السيارة، وطلب الحصول على التمويل، بالإضافة الى كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، وفاتورة خدمات حديثة إيصال مياه وإيصال كهرباء وإيصال غاز، وشهادة الراتب وخطاب التحويل وبطاقة رقم قومي سارية.

قرض السيارة من بنك القاهرة

بداية من 15 ألف جنيه يقدم بنك القاهرة قرض سيارة بتمويل يناسب جميع الموظفين، بشرط تحويل الراتب، وأصحاب المهن الحرة والأطباء بإجراءات بسيطة وبطرق سداد سهلة لتصل الى 7 سنوات.

تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة

الحد الأدنى للقرض 15 ألف جنيه، والحد الأقصى للتمويل يتراوح ما بين 300 الف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وتصل الدفعة المقدمة إلى 70% من ثمن السيارة، ومدة القرض بداية من سنة وحتى سبعة سنوات، بسعر فائدة يتراوح ما بين 14.5% الى 20%، وفقا لبرنامج القرض، حيث اشترط البنك ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وحتى 65 سنة عند نهاية القرض، والحد الأدنى للدخل يتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 30 الف جنيه وبمقدم لا يقل عن 20% من قيمة السيارة، وأشار البنك الى أن المستندات المطلوبة هي صورة البطاقة الشخصية سارية وفاتورة مرافق حديثة ومفردات مرتب وعرض للسيارة.