الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات للحصول على قرض بنك القاهرة

يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات في معرفة طرق إمكانية الحصول على قرض بهدف شراء منزل جديد أو سداد احتياجات خاصة بهم، ويقدم بنك القاهرة قرضا لأصحاب المعاشات بفائدة تتراوح ما بين 17.5% إلى 18.5%.

تصل قيمة القرض إلى حوالى 200 ألف جنيه، على فترة سداد تصل نحو سبعة سنوات، بشرط ألا يقل قيمة المعاش عن 1500 جنيه.

تفاصيل قرض بنك القاهرة لأصحاب المعاشات

وفقا لما اعلنه البنك فإن الحد الأدنى لمدة القرض ستة أشهر، بينما يصل الحد الأقصى لمدة القرض 84 شهرا أي حوالى سبع سنوات، بحد أقصى لقيمة القرض حوالي 200 الف جنيه.

ويكون الحد الأدنى لقيمة القرض 15 ألف جنيه، بمعدل فائدة حوالى 19% متناقصة سنويا حيث تقل قيمة القرض كلما قلت مدة السداد، مشيرا إلى أنه في حالة الفائدة على القرض من الممكن أن تقل إلى 15.5% متناقصة، في حالة إذا كان الموظف من موظفي البنوك أو من أصحاب المعاش المبكر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المعاش من بنك القاهرة

وأكد بنك القاهرة أن المستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات هى إحضار أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها، بالإضافة إلى خطاب موجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية التي يتبعها صاحب المعاش بتحول هذا المعاش على بنك القاهرة، وإحضار بيان معاش من هيئة التأمينات التي يتبعها العميل يفيد أن جهة صرف المعاش هي بنك القاهرة، إحضار إيصال مرافق حديث سواء كان إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.