كم تبلغ أسعار الفائدة على ودائع بنك القاهرة؟.. تبدأ من 5000 جنيه

تتنوع المنتجات البنكية وتختلف وفقًا لاحتياجات العملاء والهدف منها، فمن بين تلك المنتجات الودائع البنكية، بأنواعها المختلفة.

ويقدم بنك القاهرة، باقة متنوعة من الودائع البنكية، وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور مميزات وشروط الودائع.

ودائع لأجل ذات العائد عن الاستحقاق

وجاءت ودائع لأجل ذات العائد عن الاستحقاق بالجنيه المصري بأسعار فائدة تنافسية كالتالي:

الحد الأدنى للإصدار: ودائع لمدة أسبوع وأسبوعين 75000 جنيه مصري، وودائع لمدة شهر وسنة 5000 جنيه مصري.

العائد على الودائع:

- ودائع لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم: 2.75%.

- ودائع لمدة 15 يوم وأقل من شهر: 3% .

- ودائع لمدة شهر وأقل من شهرين: 4:5%.

- ودائع لمدة شهرين وأقل من 3 أشهر: 4.5%.

- ودائع لمدة 3 أشهر وأقل من 6 شهور: 4.75%.

- ودائع لمدة 6 أشهر وأقل من سنة: 4.75%.

- ودائع لمدة سنة وأقل من سنتين: 5%.

ودائع لآجل ذات العائد الدوري

بينما جاءت ودائع لآجل ذات العائد الدوري بالجنيه المصري بأسعار فائدة تنافسية كالتالي:

- الحد الأدنى للإصدار: 5000 جنيه مصرى.

العائد على الودائع:

- لمدة سنة وأقل من سنتين: 4.25% شهري، 4.35% ربع سنوي، 4.45% نصف سنوي.

- لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات: 5% شهري، 5.10% ربع سنوي، 5.20% نصف سنوي.

- لمدة 3 سنوات وأقل من 5 سنوات: 5.25%، 5.35% ربع سنوي، 5.45% نصف سنوي.

- لمدة 5 سنوات وأقل من 10 سنوات: 5.5% شهري، 5.60% ربع سنوي، 5.7% نصف سنوي.

- لمدة 10 سنوات: 6%.

- إمكانية استرداد الوديعة في أي يوم من تاريخ الشراء.

- الوديعة قابلة للتجديد حسب رغبة العميل.

- إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية تبعاً للشروط والأحكام المُطبقة.

- إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة المبرمة بذات العملة وبشروط ميسرة.

ودائع لأجل ذات العائد المدفوع مقدماً

بينما جاءت ودائع لأجل ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري بأسعار فائدة تنافسية كالتالي:

- الحد الأدنى للاصدار: أول إصدار 300000 جنيه، و100000 جنيه مصري.

العائد على الودائع: 3 أشهر: 7.5%، 6 أشهر: 8%، و12 شهر: 8.25%.

المستندات المطلوبة لربط الودائع:

- بطاقة رقم قومي سارية «وهي المستند الرئيسي لفتح الحساب للمصريين».

- جواز سفر اصدار جديد ساري «متضمن الرقم القومي».

- إقامة سارية وجواز سفر ساري بالنسبة للمقيمين من الأجانب.

- شهادة الميلاد للقصر.

- طلب إبرام وديعة.