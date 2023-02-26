رئيس حزب الجيل: التنمية الشاملة لسيناء خط الدفاع الأول عن مصر

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن تفقد الرئيس السيسي، اليوم، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء إعلان عن عزم الدولة استكمال تنفيذ خطة واسعة وشاملة لتنمية وإعمار سيناء.

القضاء على الإرهاب الأسود

وأضاف «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في نفس الوقت إعلان منها عن نجاحها في القضاء على الإرهاب الأسود المسلح وتطهير سيناء والوادي منه، وتأكيد أن مصر استردت قرارها الوطني المستقل وإرادتها الحرة.

وتابع الشهابي، أن من أهم الرسائل التي أرسلها الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده للمعدات المشاركة في تنمية وتعمير سيناء، أن مصر قررت المضي قدما بالرغم من مشاكلها الاقتصادية في إنهاء عزلة سيناء وربطها بالوادي، وأن التنمية الشاملة لأرض الفيروز خط الدفاع الأول عن مصر وهذا معناه أن تنمية سيناء وتعميرها وزرعها بالبشر قضية أمن قومي للبلاد.

أهمية زيارة الرئيس السيسي لسيناء

واستكمل أنه من أهم الرسائل التي أرسلها الرئيس بجانب رسالته بتطهير سيناء من الإرهاب والقضاء عليه كانت رسالته بأن المعركة مع الأعداء انتقلت إلى ساحة أخرى غير المواجهة المباشرة بالسلاح وهي مواجهة أخرى تمارس فيها حروب الجيلين الرابع والخامس وتعتمد فيها على بث الشائعات والأكاذيب ومحاولة ضرب جدار الثقة الغالي والعالي بين الشعب وقيادته مستغلة لتحقيق ذلك انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن الرسالة الواضحة القوية التي أطلقها اليوم أنه بالرغم من ثقته المطلقة في الشعب المصرى ووعيه ووطنيته وإخلاصه لبلاده إلا أنه ينبهه بمخططات الأشرار والكارهين للوطن الغالي ليبطل بوعيه كل الشائعات والأكاذيب التي يبثهونها.