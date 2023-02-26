شيخ مشايخ قبائل سيناء لقناة الحياة: ما شهدته أرض الفيروز في عهد السيسي «يفوق الخيال»

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إنّ تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الأحد، عن أهالي سيناء تاج على كل رأس كل فرد من الأهالي.

وأضاف «الخرافين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «أبناء سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن المصري، حيث نحارب ونجعل دمنا يسيل ونحن ندافع عنه، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي كلنا مصريين، وكل مصري مسؤول أمام بلده في الدفاع عنها وحمايتها».

سيناء شهدت مشروعات كبرى في كل القطاعات

وتابع شيخ مشايخ قبائل سيناء: «رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شرح ما حدث في سيناء بشكل كامل، سيناء شهدت مشروعات كبرى في كل القطاعات مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه والجامعات».

وواصل: «الرئيس السيسي قال انا هعمل خطة غير مسبوقة لتطوير وتنمية سيناء، كلامه صحيح، هو رجل دائما ما يفي بوعوده، ما حدث في سيناء فوق الخيال، مثل مدينة رفح الجديدة وميناء العريش، كل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة ورجال الشرطة».