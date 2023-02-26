السيسي يحدد محاور تنمية سيناء.. «إزالة المتفجرات وتوفير الخدمات والإنتاج»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى،اليوم، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، واستمع خلال الاحتفالية لأبناء سيناء من أصحاب النماذج المشرفة للشركات العاملة ضمن مخطط تنمية أرض الفيروز، موجهاً الشكر لهم على جهودهم وتضحياتهم فى سبيل خدمة أهلنا فى سيناء، وحرص على أن يكون حديثه لكل المصريين، ولكل مؤسسات الدولة المعنية بالخطة الشاملة لتنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

شائعة بيع قناة السويس

المصريون شعب واعٍ وتصدى للأكاذيب والشائعات وآخرها بيع قناة السويس بتريليون دولار

وفقنا الله وقضينا على الإرهاب الذى كان موجوداً فى سيناء ويعيق الحياة وليس التنمية فقط، واليوم الحمد لله تحقق هذا بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء، حينما اجتمعوا على قلب رجل واحد.

إن المصريين منتبهون للشائعات والأكاذيب والافتراءات الموجودة حالياً، ولن يصدقوها، وكان آخرها ما تردد بشأن تفكير الدولة فى بيع قناة السويس بتريليون دولار، لكن الشعب المصرى لديه وعى كبير بحجم التحديات التى تواجه الدولة، فى ظل الظروف التى يشهدها العالم أجمع، وهذا الوعى كان سبباً رئيسياً فى تحمُّل المصريين الظروف الصعبة والأسعار التى نشهدها منذ نحو عام، فأزمة الأسعار واقع نعيشه، ويتحمله كل أسرة ومواطن مصرى، رغم أننا لسنا سبباً فيه.

تكلفة القضاء على الإرهاب

اليوم نرى الكثير من الشركات تعمل فى سيناء، وحال احتجنا لشركات أخرى لمزيد من العمل فلا بأس، لن نرضى بما حدث فى الماضى، وما يجرى هو ترجمة عملية لتوجيه الشكر لأهالى سيناء، وللأسر التى قدمت أبناءها وضحت وعانت نتيجة للعمليات التى تتم، وعزاؤنا أن الثمن هو التخلُّص من آفة موجودة «إحنا واحد، إحنا مصريين ودى بلدنا ودى أرضنا ونخلى بالنا منها ونموت عشانها»، فالهدف من هذه الآفة هو إفقاد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا، وتضحيات أهالى سيناء محل اعتبار وتقدير.

إزالة الإلغام خلال شهرين

إن الدولة عازمة على التحرك فى الفترة المقبلة بخطة كبيرة من عدة محاور فى سيناء، ونحتاج جهود الشركات ومعدلات عمل وتنفيذ تشعر أهالينا فى سيناء بأن الدولة المصرية تعمل بهمة، لم يعد هناك عُذر للدولة ولا لمؤسساتها، ومطلوب أن تكون كل أجهزة الدولة موجودة، مثل التعليم والصحة، بشكل أكبر من ذى قبل، إن الدولة خططت لتحلية المياه فى المدن الساحلية، عن طريق برنامج كبير لا ينتهى ببناء المحطة، بل يستمر للتشغيل بشكل جيد وتوفير ما يحتاجه المواطن، ولا بد من التحرك بهمة لإزالة العبوات الناسفة والمتفجرات فى سيناء.. خلال شهر أو شهرين تخلصوا مهمة الإزالة بالكامل وبنسبة 100%.

أولويات العمل فى سيناء

شركات أبناء سيناء لها الأولوية فى تنفيذ مشروعات التنمية

أقول للقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الهندسية إن الأولوية للعمل معنا هى للشركات من سيناء، لأنها عملت معنا فى ظروف أصعب، وستكون الأولوية فى كل الأعمال لأبناء سيناء، وأتمنى أن نطمئن إلى إزالة العبوات الناسفة ونكمل عملنا، وستكون لدينا كميات كبيرة من الأراضى التى تستخدم فى الإنتاج بسيناء بحلول نهاية العام الجارى، بواقع 600 ألف فدان، خطتنا فى تنمية سيناء ليست متواضعة، وهناك أيضاً ميناء العريش، ونحن نقوم بعمليات توسعة، وعندما نضع ميناء العريش على خريطة موانئ مصر على ساحل البحر المتوسط، فنحن نتحدث عن ميناء عملاق يمكنه التعامل مع كل المنتجات مثل التعدين والمنتجات الزراعية، نتحدث عن 5 و10 سنوات من التطوير والتنمية فى سيناء.

التواصل مع شيوخ قبائل سيناء

التواصل مع مشايخ القبائل يجب أن يتم على أعلى مستوى

إن التواصل مع شيوخ القبائل مهم، لأنه ثقافة بين القوات المسلحة وأهالينا فى سيناء والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية، التواصل مع الأهالى والشيوخ والتعامل معهم بشكل مستمر ثقافة يجب أن تنفذ على أعلى مستوى. إن أهالى سيناء قدّموا الكثير من التضحيات، والشكر لهم لن يكون بالكلام فقط، بل بالاهتمام والعمل.