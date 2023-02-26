أحمد موسى يستعرض معاناة البريطانيين من نقص السلع الغذائية

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أزمة المحلات التجارية البريطانية والتي تعاني نقصًا في السلع الغذائية ومنها الخضروات مثل الطماطم والخيار، مما دعا بعض المحال لمناشدة المواطنين الحصول على السلع بكميات محددة، وذلك خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»

سخرية من وزيرة البيئة البريطانية

وأضاف «موسى»، أن وزيرة البيئة البريطانية خاطبت البريطانيين قائلة: «فيه ناس بتاكل اللفت حاليًا لأننا بننتجه في بريطانيا.. يعني بلاها طماطم وخس وفلفل»، وهذا الأمر جعل المواطنين يسخرون من الوزيرة البريطانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عارضًا مشهد يُظهر المتاجر في الدولة الأوروبية وهي خالية من السلع الغذائية، والخضروات.

مصر لم تشهد أي أزمة في نقص السلع

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هذا المشهد لم يحدث في أي مكان في مصر، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ومنذ عام 2020 وحتى الآن، لافتًا إلى أنه قد تكون السلع متوفرة بأسعار مرتفعة؛ إلا أنها تُصبح مُتاحة في الأسواق.