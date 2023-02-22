«مجلس الوزراء» لـ أحمد موسى: الدواجن المستوردة تخضع للفحص قبل طرحها

رد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الشائعات المتداولة بخصوص الدواجن المستوردة وحقيقة حقنها بهرمونات تصيب بالعقم، مؤكدًا أن الحكومة تدخلت بأدواتها وفي توقيت مناسب لحل أزمة الدجاج، مؤكدًا أن الدواجن خضعت لكل الاختبارات وتخضع لكل المواصفات التي تضعها الجهات المختصة، إضافة لخضوعها للفحص من الجهات المصرية.

الحكومة كان أمامها خياران لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكومة كان أمامها خياران لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، موضحا أن الخيار الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر هو استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالي لا سيما قبيل شهر رمضان، مؤكدًا أن الدولة نجحت في زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، إضافة إلى استيراد الدواجن .

وأشار إلى أن الحكومة قررت استيراد 50 ألف طن من الدواجن تحديدا من البرازيل، التي تعتبرالدولة رقم واحد بالعالم في إنتاج الدواجن، مؤكدًا أن البرازيل تبلغ حصتها التصديرية 21% من الدواجن عالميًا.

الدواجن المجمدة لا تطرح بشكل إجباري

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الدواجن المجمدة لا تطرح بشكل إجباري، مضيفًا: «من يشعر بارتياح يشتريها».

واستنكر متحدث الوزراء مزاعم البعض حول أن أزمة الأعلاف مفتعلة من أجل الاستيراد من الخارج متسائلًا: «الحكومة هتغتني من بيع 50 ألف طن دواجن؟.. الدواجن المجمدة تباع حاليا بسعر أقل من الدواجن البلدي، والاستيراد جاء بهدف سد الفجوة وليس لتحقيق الربح».