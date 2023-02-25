«منتجي الدواجن» لـ أحمد موسى: تراجع كبير في أسعار الدواجن والكتكوت

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الدواجن والكتكوت خلال الأيام الماضية، إذ سجلت 70 جنيها أمس الجمعة، واليوم سجلت 65 جنيها.

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أعتقد أن الأسعار ستستقر في الأسابيع والأيام المقبلة، ومن المبشر زيادة غنتاج الكتاكيت، و80% من العملية الإنتاجية للدواجن، ترتبط بالأعلاف ومدى توافرها، ومن الضروري توفير الأعلاف بكميات جيدة».

استيراد كميات محددة من الدواجن هدفه هو سد الفجوة

وأضاف «الزيني»، أن استيراد كميات محددة من الدواجن هدفه هو سد الفجوة، وهذا الاستيراد لفترة مؤقتة فقط، ولن نلجأ لاستيراد كميات كبيرة، وهذا لأن إنتاج مصر من الدواجن كبير للغاية.

وأكمل ثورت الزيني: «نشهد انخفاضا نحو 20% في أسعار الدواجن و35% من أسعار الكتكوت، بما يشجع المزيد من الإنتاج المحلي من الدواجن و4 جنيه في سعر طبق البيض».

ولفت ثروت الزيني: «يجب أن نحافظ على المنتج المصري المحلي، والأيام المقبلة تشهد تدفق كميات كبيرة من الدواجن بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار».