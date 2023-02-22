«المواد الغذائية بالإسكندرية» لـ أحمد موسى: الدجاجة المجمدة 1200 جرام بـ78 جنيها

علق حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على قرار الحكومة باستيراد دواجن مجمدة، مؤكدًا أن الاستيراد يهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق.

سعر كيلو الدواجن المجمدة المستوردة وصل إلى 60 جنيها

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سعر كيلو الدواجن المجمدة المستوردة وصل إلى 60 جنيها، والفرخة وزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها، مضيفا أن أول شحنة دواجن دخلت مصر قبل 15 يوما.

وأشار إلى أن سعر الدواجن الحية مبالغ فيه بسبب أن الطلب أكثر من العرض، لافتًا إلى أن الدولة سهلت دخول شحنة الدواجن المجمدة من البرازيل بعد إجراء الفحوصات وأخذ عينات منها لفحصها قبل الإفراج الجمركي عنها، مؤكدًا أن الاستيراد يهدف لعمل توازن بين العرض والطلب وتوفير الدواجن في السوق المحلية وتقليل سعر الدواجن.

وشدد على أن الدواجن المستوردة خضعت لعملية فحص من الأجهزة المختصة مؤكدًا أن الدواجن سليمة 100%، وأن هناك رقابة في المواني على الدجاج المستورد للتأكد من صلاحيته، محذرًا من يطلقون الشائعات التي تستهدف المواطن.