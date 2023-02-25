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«الزراعة» لـ أحمد موسى: نشهد توازن في أسعار الدواجن بالأسواق

كتب:

محمد متولي
10:00 م | السبت 25 فبراير 2023
صورة أرشيفية للدواجن

صورة أرشيفية للدواجن

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة بذلت مجهودات كبيرة لتوفير احتياجات المواطن المصري من السلع.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «بدأنا نشهد اتزان فى أسعار الدواجن في الأسواق».

وأضاف: «الدواجن بـ 65 إلى 70 جنيها للكيلو من المزرعة وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث اتزان في الأسعار بالسوق».

وأكمل محمد القرش: «الدولة عملت على توفير الأعلاف من أجل تدعيم المربي والمنتج المصري"، مضيفا:" في فترة سابقة ظهرت فجوة في الإنتاج وبالتالي انخفضت كميات الدواجن في الأسواق لكن الدولة تحركت من أجل إحداث التوازن».

وأوضح أن الدولة بدأت في تنفيذ منظومة للزراعة التعاقدية مع وضع أسعار محفزة على زراعة الذرة والصويا وعباد الشمس.

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بقلم محمد متولي