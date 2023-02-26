توقيع الكشف الطبي على 2283 مواطنا في قافلة مجانية بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية المجاز الشرقي، التابعة لمركز الحامول، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، والقرى المجاورة بمركز الحامول، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2283 مترددا، وخضع 125 مواطنا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ213 حالة وأشعة لـ119 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 1152 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى أيضا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 12 مريضا، والتحويل على أقرب مستشفى لـ35 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكل من الإدارة الصحية بالحامول والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.