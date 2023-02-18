الكشف على 737 مواطنا بمنطقة الوادي ضمن قافلة طبية لجامعة الإسكندرية

نظمت كليتا الطب البشري والأسنان في الإسكندرية، أمس الجمعة قافلة طبية شاملة إلى منطقة الوادي في كينج مريوط وتشمل 12 قرية لخدمة أهالي المنطقة وذلك بالتعاون مع روتاري نورث الإسكندرية، وأسرة «طبيب من أجلك» في كلية الطب.

الكشف على 737 حالة في مختلف التخصصات

وقالت الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل في جامعة الإسكندرية إن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال عمل القافلة بلغ 737 حالة في مختلف التخصصات الطبية منها 81 حالة جلدية، و174 حالة أطفال، و56 حالة نسا، و75 حالة رمد، و100 حالة عظام، و103 حالة باطنة، و47 حالة صدرية، و100 أسنان.

تحويل 64 حالة إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية

ولفتت إلى أنه تم تحويل 64 حالة إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، مضيفة أن كلية التربية النوعية شاركت بندوة توعية للأمهات بعنوان «التعامل مع بعض المشكلات السلوكية للأبناء»، وورشة عمل لتنفيذ بعض المشغولات اليدوية وإعادة التدوير كمدخل للمشروعات الصغيرة لزيادة دخل بعض الأسر بقرى المنطقة.

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.