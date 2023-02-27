قوافل «مستقبل وطن» الطبية المجانية بالمحافظات.. كشوفات وخدمات للأهالي

يواصل حزب مستقبل وطن، في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف خدمة الأهالي والمواطنين في مختلف المحافظات، ضمن خطة الحزب في مشاركة جهود الدولة، فضلا عن دوره في التواصل مع المواطنين والتلاحم معهم.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية، ضمت عددا من التخصصات الطبية المختلفة في مستشفي باريس المركزي، إذ تم إجراء الكشوفات المجانية على 655 مواطنا من أهالي المركز.

قوافل «مستقبل وطن» في الوادي الجديد

وضمت القافلة الطبية المجانية عدد من التخصصات المتعددة منها «باطنة، جلدية، أنف وأذن، نساء وتوليد، أسنان، عظام وأطفال»، فضلا عن إجراء تحاليل الضغط والسكر لكل المترددين علي المستشفى، كما قدمت القافلة الطبية العلاج بالمجان للحالات المحتاجة.

«مستقبل وطن» في المنيا

وتواجدت القوافل الطبية لـ«مستقبل وطن» في ثلاث مراكز بمحافظة المنيا، وهم «بندر ملوى، أبو قرقاص وبني مزار»، إذ شملت عدد من التخصصات الطبية، ومشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين.

وتمكنت القافلة الأولى في «بندر ملوي»، من إجراء الكشوفات علي 243 حالة، وفي «أبو قرقاص» تم الكشف علي 300 حالة، بينما «بني مزار» أجرت القافلة الكشف علي 255 حالة.

وتضمنت القوافل الطبية تخصصات عديدة منها «باطنة، أطفال، عظام، نساء وجلدية»، فضلا عن إجراء التحاليل الطبية وعمل نظارات طبية وتحويل حالات لإجراءات عمليات علي نفقة الدولة، وشهدت إقبالاً كثيفا من المواطنين.

الكشف على 520 حالة في المنوفية

وشهدت محافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية أخرى نظمها «مستقبل وطن» في قرية صرارة بمدينة أشمون، وشملت عدد من التخصصات الطبية، وبمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وتضمنت تخصصات «باطنة، عظام، أنف وأذن، أطفال، قلب، تغذية علاجية وعلاج طبيعي»، فضلا عن إجراء التحاليل الطبية الشاملة، إذ أجرت القافلة الطبية الكشف علي 520 حالة من مختلف التخصصات.