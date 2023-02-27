الحوار الوطني يناقش 27 موضوعا ضمن المحور المجتمعي.. منها التعليم والصحة

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني الموضوعات التي سيناقشها الحوار في المحور الاجتماعي، بحضور مختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء وممثلي المجتمع المدني، والنقابات تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية، والذي يضم 6 لجان فرعية، إذ يضم المحور المجتمعي لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الصحة، لجنة القضية السكانية، لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني خريطة عقد اجتماعات اللجان، مشيرا إلى أن الجلسات ستعقد على التوازي، بواقع 3 أيام على الأقل أسبوعيًا، للتوافق على مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وأشار المجلس إلى أن لجنة التعليم، تتطرق لمناقشة محور التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني)، التعليم الجامعي، والبحث العلمي والإبداع والابتكار، بالاضافة الى محو الأمية وتعليم الكبار.

وأضاف المجلس أن لجنة الصحة ستتناول منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي)، العنصر البشري في المنظومة الصحية، بالاضافة الى صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول، ومستقبل التعليم الطبي في مصر.

الجلسات الفعلية للحوار الوطني

كما ستناقش الجلسات الفعلية للحوار الوطني تشخيص الحالة السكانية في مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني ضمن لجنة القضية السكانية، كما ستناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ظاهرة الطلاق، العنف الأسري، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية ستناقش المؤسسات والسياسات الثقافية، الصناعات الثقافية، النشر والترجمة، الموسيقى، الهوية الوطنية، ودعم وتشجيع الإبداع وحريته، فيما تناقش لجنة الشباب دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية، التمكين السياسي للشباب، دعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوي الهمم، الرياضة، مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية).