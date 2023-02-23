مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: الأنشطة الطلابية محور رئيسي داخل اللجنة

أكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الانشطة الطلابية واتحادات الطلاب، محور رئيسي داخل اللجنة.

النزول للمدارس والجامعات لمتابعة مشكلات الشباب

وأوضح «فتحي» خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج «كل الزوايا»، المذاع عبر فضائية «On»، أن هناك عدد كبير من الشباب لديهم مقومات القيادة، لكن لا يظهروا في الساحة، سواء بالمدارس والجامعات، مشيرًا إلى أنهم في الحوار الوطني قرروا النزول للمدارس والجامعات لمتابعة مشكلات الشباب داخل الأنشطة الطلابية ومدى إمكانية مناقشة ذلك داخل الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الشباب قالوا أفكارا واقتراحات لتغيير اللوائح والقوانين، لافتًا إلى أن الشباب يعانون من مشكلات سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، مؤكدًا أن معنى وجود هذه المشكلات ليس تقصير المسؤول الموجود.

دور الحوار الوطني الاستماع للجميع والخروج بتوصيات

ولفت النائب أحمد فتحي، إلى أن هؤلاء الشباب سيكونون متواجدين مع التنفيذيين في الحوار الوطني، مشيرًا أن دوره الاستماع للجميع، مع الخروج بتوصيات يجرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.