رئيس مجلس إدارة الأهرام لقصواء الخلالي: السيسي رفض مقترحا بزيادة سعر الصحف القومية

وجّه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين الأسبق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «كان هناك بعض المقترحات لزيادة سعر الصحف القومية، لكن الرئيس رفض ذلك لأنها خدمة تقدم للمواطنين وليست سلعة».

وأضاف سلامة، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء على قصواء»، على قناة cbc: «اكتسبت خبرات كثيرة من عملي في مجلس إدارة الأهرام لدورات متتالية وبالانتخاب، فأنا لم أُعين».

دعم مادي ومعنوي للصحف القومية

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: «الدولة تقدم دعما ماديا ومعنويا للصحف القومية لأن هناك خللا بين الإيرادات والمصروفات منذ عام 2011».

الأغلبية في مصر محترمة وموضوعية

وعن الانتخابات، قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة: «لا يوجد شيء اسمه إجماع، هناك مع وضد، لكن الأهم هو شكل الأغلبية، يجب أن نتسم بالشفافية والموضوعية والحسم والمرونة، ولا يجرنا أحد للمساحة التي يريدها الآخرون، وفي النهاية، الأغلبية في مصر محترمة وموضوعية ولا تريد إلا ما يجب أن يكون».