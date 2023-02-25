مقتل شاب بطلق خرطوش خلال مشاجرة في حدائق القبة بالقاهرة

داخل أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين شاب وأحد الأشخاص انتهت بجريمة قتل بعد سقوط أحدهما قتيلا في الحال إثر إصابته بطلق خرطوش، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها أمس ملابسات الواقعة وضبط الجاني والسلاح المستخدم.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة باستقبال شاب بطلق خرطوش في الصدر ووفاته بادعاء مشاجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد ب»، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الصدر، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض الواقعة للقبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.

الموقف القانوني

أما عن تفاصيل الموقف القانوني المتوقع مع المتهم، فسرته المحامية عبير نجم الخبير القانوني إن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 سنوات إلى 7، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».