تأجيل محاكمة «عصابة تجارة المخدرات والأسلحة» في حدائق القبة لـ16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخيرة في منطقة حدائق القبة، لـ16 مارس.

غسل مبالغ مالية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الـ5 بمحاولة غسل مبالغ مالية تحصلوا عليها من تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، وحاولوا شراء عقارات، أراضي، سيارات، وغسلها في بعض الأنشطة التجارية.

إخفاء مصدر الأموال

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين أودعوا المبالغ المالية المتحصلة من تجارتهم للمواد المخدرة في أحد البنوك لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وأنها من نتاج كيانات مشروعة.

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة، بالقبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، لاتجارهم في المواد المخدرة بدائرة القسم، وغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم في شراء بعض العقارات، السيارات، والأراضي، لإصباغها بالصبغة الشرعية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أحالتهم بعد انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات.