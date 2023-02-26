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الفنانة روبي تروج لمسلسل «حضرة العمدة» بالبوستر الدعائي

كتب:

ياسمين محمود
11:40 م | الأحد 26 فبراير 2023
روبي

روبي

روجت الفنانة روبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمسلسلها الرمضاني الجديد «حضرة العمدة»، والمقرر عرضة طوال شهر رمضان المقبل 2023.

ونشرت روبي البوستر الدعائي للمسلسل، والذي تصدرته وبجوارها أبطال العمل، وعلقت: «إن شاء الله هتشوفوا مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023 وكل سنة وأنتم طيبين».

مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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