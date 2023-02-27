إصابة شخصين صدمهما «موتوسيكل» أثناء عبورهما الطريق بالبحيرة

أصيب عاملان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم بعدما صدمتهما دراجة بخارية أثناء عبورهما الطريق بشارع عبدالسلام الشاذلي بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة ونقلا إلى مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث عبور مشاة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم بعدما صدمتهما دراجة بخارية بنطاق دائرة مركز شرطة دمنهور وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد بكر طنطاوى، 60 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، يوسف أشرف دسوقي، 52 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وكسر في الحوض.

ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات.