مؤشر الجنيه يختتم تعاملات الأحد بارتفاع أمام 4 عملات

اختتمت تعاملات الأحد 26 فبراير 2023، بارتفاع الجنيه المصري أمام 4 عملات رئيسية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر حتى 54.820 نقطة، في حين كانت يوم الخميس الماضي 54.516 نقطة.

وارتفع الجنيه المصري أمام 4 عملات أجنبية من ضمن 7 رئيسية، وهي اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني واليوان الصيني، فيما استقر الجنيه أمام الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي.

ارتفاع الجنيه أمام 4 عملات أجنبية

وسجَّل سعر بيع الين الياباني بمصر، في نهاية تعاملات اليوم بانخفاض من 22.71 جنيه إلى 22.47 جنيه، وسعر الشراء من 22.64 جنيه إلى 22.39 جنيه، كما انخفض متوسط بيع اليوان الصيني من 4.44 جنيه إلى 4.40 جنيه، والشراء 4.43 جنيه إلى 4.39 جنيه.

فيما كان متوسط سعر بيع اليورو في مصر الذي انخفض أيضا من 32.52 جنيه إلى 32.35 جنيه، والشراء من 32.41 جنيه إلى 32.23 جنيه، والجنيه الاسترليني بيع من 36.90 جنيه إلى 36.63 جنيه، والشراء من 36.77 جنيه إلى 36.51.

استقرار الجنيه أمام الدولار نهاية تعاملات اليوم

واستقر متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي بمصر عند 30.66 جنيه، والشراء 30.56 جنيه، وكذلك سعر بيع الريال السعودي عند 8.17 جنيه، و8.14 جنيه للشراء، وبيع الدرهم الإماراتي عند 8.34 جنيه، و8.32 جنيه للشراء، في نهاية تعاملات اليوم.