سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

تحرص البنوك العاملة في مصر على نشر سعر الدولار وتحديثه بشكل مستمر عبر المواقع الرسمية الخاصة بها، نظرا لاهتمام كثيرين بالعملة الأمريكية، خصوصا العاملين بالخارج أو الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار.

سعر الدولار اليوم

وتباين سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة، وجاءت أسعاره وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

- سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، اليوم نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.