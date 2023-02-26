سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك 

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم مع بداية التدولات بالقطاع المصرفي المصري، وهو الاستقرار الذي يشهده الدولار في الآونة الأخيرة.

ونظرا لحرص البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي بمصر على نشر سعر الدولار وتحديثه بشكل يومي مع بداية ونهاية التدولات، تستعرض السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم

وتباين سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة، وجاءت أسعاره وفق بداية التعاملات كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي

- سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.57 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في المصرف المتحد 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- استقر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib اليوم نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، اليوم نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار ببنك الإسكندرية 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.