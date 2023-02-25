سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

مع إعلان كثير من الجهات فتح باب التقدم لقرعة الحج لعام 2023، ومع اقتراب موعد عمرة شهر رمضان الكريم، يهتم كثير من الراغبين في زيارة بيت الله الحرام بمتابعة سعر الريال السعودي، لتحديد قيمة الأموال التي يجب اصطحابها معهم في رحلتهم.

سعر الريال السعودي اليوم

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق، كالتالي:

- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه لعمليات البيع.

- في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي نحو 8.12 جنيه لعمليات الشراء، و8.17 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في CIB، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- سعر الريال في بنك قناة السويس، 8.11 جنيه للشراء، والبيع 8.18 جنيه.

- سجلت العملة السعودية في بنك مصر اليوم، نحو 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي بالبنك المركزي، 8.15 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- كما سجل في المصرف المتحد اليوم نحو 7.88 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.