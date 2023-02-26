سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

بعد فتح باب التقدم لقرعة الحج للعام الجديد 2023، بدأ كثير من الراغبين في أداء عمرة رمضان الاهتمام بسعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي رصدا لسعر الريال السعودي اليوم في البنوك، كما يلي.

سعر الريال السعودي اليوم

- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه لعمليات البيع.

- في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 8.12 جنيه لعمليات الشراء، و8.18 جنيه لعمليات البيع.

سعر العملة السعودية في CIB

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في CIB، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- سعر صرف الريال في بنك قناة السويس، 8.11 جنيه للشراء، والبيع 8.15 جنيه.

صرف العملة السعودية في بنك مصر والمركزي

- سجل صرف العملة السعودية في بنك مصر، نحو 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي بالبنك المركزي، 8.14 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- الريال السعودي استقر في المصرف المتحد عند 7.88 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.