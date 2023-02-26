فعاليات حزب «مستقبل وطن» في الغربية.. أبرزها تنظيم قوافل طبية بالمجان

يستمر حزب «مستقبل وطن» في تنظيم الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين والأعضاء، ضمن خطة الحزب لمشاركة ودعم الدولة في تلبية احتياجات المواطنين والأهالي في مختلف المحافظات.

ونظمت أمانة الحزب في محافظة الغربية قافلة طبية مجانية عددا من التخصصات الطبية، في قرية طليمة بمركز سمنود، وتضمنت القافلة الطبية 17 تخصصا لإجراء الكشف والطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحاليل بالمجان، وذلك على مدار يومين.

قافلة طبية

وقدمت القافلة الكشف على 1751 حالة من أبناء القرية، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفا من قبل المواطنين.

ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية عن دور المجتمع في مواجهة خطاب العنف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، في مركز طنطا.

وتناولت الندوة عرض آليات مواجهة ومكافحة خطاب العنف والكراهية علي وسائل التواصل الإجتماعي ومنها نشر التوعية المعتدلة الوسطية والمنظمة من قبل أشخاص مؤثرين ومشاهير وصفحات معروفة وإجراء مسابقات من قبل هيئات مهتمة للصفحات الأكثر إيجابية، ولصناع المحتوى الهادف، وأصحاب الكلمة الطيبة.

احتفالية لتكريم الأوائل

ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الأوائل الفائزين في مسابقة مستر ماس، علي مستوي قطاع الدلتا بمركز السنطة، وذلك في إطار اهتمام بدعم الموهوبين والمتميزين وخلق عقليات تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وبدأ الحفل بالسلام الوطنى ثم القرآن الكريم.

وفي نهاية الحفل، كرم الأطفال الفائزين بالمسابقة والحاصلين علي المراكز الأولي علي مستوي قطاع الدلتا والمعلمين والقائمين علي برنامج المسابقة، وإهدائهم شهادات تقدير ودروع وهدايا عينيه لموهوبتهم وتميزهم، حيث استهدفت المسابقة حل 200 مسألة في عشر دقائق فقط.