«طلاب طنطا» يحصدون 5 ميداليات ببطولة «الكونغ فو» للجامعات

حصد طلاب جامعة طنطا 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة «الكونغ فو» للجامعات والمعاهد المصرية، ضمن الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية «الشهيد الرفاعي» رقم ( 50 )، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

5 جوائز وميداليات

فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 70 ك الطالب سيف الدين محسن المقيد بكلية التربية الرياضية، والمركز الثالث وبالميدالية البرونزوية وزن 60 ك الطالب أحمد حمدي أبو العلا المقيد بكلية طب الأسنان، والمركز الثالث وبالميدالية البرونزية وزن 56 ك الطالب عمر أحمد محمد المقيد بكلية التربية الرياضية، والمركز الثالث والميدالية البرونزوية وزن 65 ك الطالبة نورهان محمد السعيد المقيدة بكلية التربية الرياضية، والمركز الثالث والميدالية البرونزوية وزن 80 ك الطالبة مي أحمد محمود المقيدة بكلية التربية الرياضية.

تهنئة رئيس الجامعة

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة بالمسابقة، معربًا عن تقديره بالإنجازات التي حققها الطلاب فى بطولة الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات الرياضية المحلية والدولية، موجهًا الطلاب ببذل المزيد من الجهد في التدريب للمشاركة في المسابقات وحصد المراكز المتقدمة ورفع اسم الجامعة عاليًا.