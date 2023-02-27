5 معلومات عن مسلسل حضرة العمدة لروبي.. يعرض حصريا على قناة «cbc»

تواصل الفنانة روبي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد«حضرة العمدة» والذي يشاركها فيه البطولة عدد كبير من نجوم الفن، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المسلسل:

- يغني تتر مسلسل«حضرة العمدة» الفنان مدحت صالح وستكون الأغنية من ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

- تجسد روبي خلال أحداث المسلسل دور «صفية» التي تعمل أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية ويتم تعيينها بمنصب العمدة.

- يتم عرض مسلسل «حضرة العمدة» حصريا على قناة cbc.

- يخوض الكاتب الروائي والمنتج شادى مقار، لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «حضرة العمدة».

- تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة في إطار إجتماعي.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك في مسلسل «حضرة العمدة» عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبدالعزيز، محمد الصاوي، صولا عمر وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.