«الصحة»: إضافة 9 تحاليل جديدة لفحص المقبلين على الزواج

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل بدء فحص المقبلين على الزواج، إذ ذكر أنه بدأ اليوم التطبيق الفعلي، وهناك إضافة لمجموعة من الفحوصات مرتبطة بالكشف الطبي للمقبلين على الزواج من أجل الحفاظ على صحة الأسرة المصرية في المستقبل، موضحًا أن أي معوقات تواجه التطبيق يتم التعامل معها بشكل مباشر.

الشهادات التي حصل عليها الراغبون في الزواج قبل اليوم سارية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الشهادات التي حصل عليها الراغبون في الزواج قبل اليوم سارية ولا خطأ فيها، كما أن الحد الأقصى للحصول على الشهادة 14 يومًا بسبب الفحوصات، موضحا أن التحاليل الجينية تستغرق وقتًا أكبر مما سواها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تمت إضافة نحو 9 تحاليل جديدة مرتبطة بأمراض تنتقل عن طريق العدوى أو مزمنة ولن يطلع أحد على نتيجة التحليل إلا صاحبه ويتم إرسال رسالة للمستفيد من أجل إبلاغه بظهور النتيجة، كما أن نتيجة التحاليل لا تؤثر على إتمام الزواج من عدمه، فهذا قرار يرجع لطرفي الزواج، ولكن إجراء التحليلات نفسها هي المطلوبة لإتمام الزواج.

الهدف من التحاليل

وشدد على أن الهدف من التحاليل إخبار المقبلين على الزواج بما يعانون منه، والقرار في أيديهم لإتمام الزواج من عدمه، ولكن يكون الزواج عن علم بطبيعة حالتهم الصحية، وإجراء المشورة فيما بينهم، والتكلفة الحقيقية لهذه الفحوصات للمواطن الواحد 500 جنيه، ما يعني أن الدولة تتحمل 320 من الموازنة العامة نظير كل شخص يجري هذه التحاليل، مؤكدا أن أسعارها في المعامل الخاصة تصل إلى 1000 جنيه.