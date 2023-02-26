«الصحة»: فحوصات ما قبل الزواج سرية ولا يمكن لأي طرف معرفة نتائج الآخر

طبقت وزارة الصحة والسكان المصرية مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، من خلال مراكزها المتعددة على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل ما قبل الزواج، إذ الكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة، وتحاليل وفحوصات أخرى، للطرفين المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

أماكن تلقي فحوصات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

أضافت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه يمكن تلقي خدمات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، في جميع محافظات الجمهورية، بـ302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على الأقل، وتكون فحوصات ما قبل الزواج بمقابل 180 جنيهاً، يتم دفعها داخل الوحدة الصحية.

شروط إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن اجراء التحاليل الخاصة بالمبادرة من خلال أي من المراكز والوحدات المخصص، لافتة إلى أنه لا يشترط نفس مكان السكن، ولكن يجب الالتزام بضرورة استلام الشهادة من نفس المركز الذي تمت به التحاليل، ويمكن لأي من الطرفين التوجه لعمل التحاليل منفردا بدون الطرف الآخر وفي مراكز مختلفة.

فحوصات ما قبل الزواج سرية ولا يمكن لأي طرف معرفة نتائج الطرف الآخر

وأشارت، إلى أنه كل طرف من الطرفين شهادة منفصلة تتضمن نتائج تحاليله الطبية، ويتم مناقشة أي تفاصيل طبية مع كل طرف من خلال جلسة مشورة«سرية»، وليس من دور وزارة الصحة إعلام الطرف الآخر بنتائج أي تحاليل، وتكون مواعيد العمل الرسمية لوحدات ومراكز وزارة الصحة والسكان من السبت الى الخميس 9 صباحا إلي 2 ظهرا، ويمكن إضافة تحاليل إضافية ولكن قد تكون بمصاريف إضافية ولا تُكتب في الشهادات المميكنة.

موعد استلام شهادات المقبلين على الزواج بعد إجراء الفصوحات المطلوبة

ويأتي موعد استلام شهادات، فحص ما قبل الزواج، خلال 14 يوما من عمل التحاليل أو عند استلام رسالة نصية على الهاتف المحمول بالتوجه لاستلام الوثيقة، وتكون مدة صلاحية الشهادة 6 أشهر من تاريخ إجرائها، وتطبيقها بداية من يوم 26 فبراير، ولن يعتد بأي شهادات صحية أخرى بداية من تاريخ البدء، ولا تشمل المبادرة المقيمين خارج البلاد.

وأشارت إلى أن كل مراحل المبادرة الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج مميكنة، ويمكن من خلالها تحويل الأشخاص إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة حتى استكمال الفحوصات الطبية والحصول على العلاج اللازم حال الإصابة بأي مرض.

كيفية الاستفسار عن شهادة وفحوصات المقبلين على الزواج

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن وجود الخط الساخن «15335»، لتلقي كل الاستفسارات المختلفة من جموع المواطنين عن فحوصات المقبلني على الزواج، ويمكن أيضاً الدخول على موقع «100 مليون صحة» للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، ومعرفة أقرب وحدة صحية يمكن إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.