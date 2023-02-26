ما هي عقوبة تزوير شهادة فحص الزواج؟ متحدث «الصحة» يجيب

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عقوبة تزوير شهادة فحص الزواج ، قائلا إنها قد تصل إلى السجن لمدة 13 عاما، معقبا: «ليس هناك أي تخوف يستدعي التهرب من إجراء فحوصات المقبلين على الزواج، كل التحاليل أي طبيعية، وتشمل مرض الإيدز والزهري وفيروس الكبدي بي وسي، وصورة دم وقياس السكر ونسبة الهيموجلوبين».

أماكن تحاليل الزواج

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أعلنت اليوم بدء العمل في مبادرة الرئيس لفحص المقبلين علي الزواج داخل 303 وحدة صحية، لافتا إلى أن الوحدات الصحية مزودة بكل الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التحاليل.

تفاصيل شهادة تحاليل المقبلين على الزواج

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشهادة الحديثة هي مميكنة ويصعب تزويرها، موضحا أن المبادرة لا تقتصر فقط على تقديم الفحوصات، بل يوجد مشورة من خلال مجموعة من الفرق الطبية المدربة على رفع التوعية الصحية بين الطرفين المقبلين علي الزواج بأهمية الحياة الزوجية والأمراض التي يمكن أن تنتقل خلال العلاقة الزوجية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى عمل الوحدات الصحية المشتركة في المبادرة بشكلٍ يومي عدا الجمعة، الإجازة الرسمية من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لافتة إلى أن الشهادة تنتهي خلال 14 يوما فقط وصالحة لمدة 6 أشهر.