الاستخبارات الأمريكية: الصين تتأهب لغزو تايوان في 2027

أصدر الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، تعليمات للجيش بالتأهب لغزو تايوان بحلول العام 2027، وفقا لما أعلنه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، وليام بيرنز عن تقارير بلاده الاستخباراتية.

وأضاف بيرنز، أن هذا لا يعني أن الرئيس الصيني «شي جين بينج»، قرر شن الغزو عام 2027 أو أي عام آخر، مشددا في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» الأمريكية، بثت أمس الأحد، على ضرورة أن تأخذ «واشنطن» رغبة المسؤول الصيني في السيطرة على تايوان بجدية بالغة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بيرنز: مخاطر هجوم محتمل على تايوان ستكون أكثر قوة

واعرب مسؤول الاستخابارات الأمريكية، عن اعتقاده، أن حكم «واشنطن» على الأقل أن الرئيس الصيني «شي جين بينج» وقيادته العسكرية لديهم شكوك اليوم بشأن إمكانية نجاح ذلك الغزو، وأشار بيرنز، إلى أن مخاطر هجوم محتمل على تايوان ستكون أكثر قوة.

وكانت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني «مجلس الوزراء»، «تشو فنج ليان»، قالت في وقت سابق، ردا على سؤال حول «توافق عام 1992» ومبدأ «دولة واحدة ونظامان»، إنهم مفهومين بينهما اختلاف واضح، مشيرة إلى أن سياسة دولة واحدة ونظامان تعد ترتيبا مؤسسيا يلي إعادة التوحيد الوطني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

سي آي أيه: الدعم الأمريكي لـ«كييف» قد يكون بمثابة رادع محتمل للصين

وتابع بيرنز قائلا، إن الدعم الأمريكي والحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا، قد يكون بمثابة رادع محتمل للمسؤولين في «بيكن» في الوقت الحالي.

والخميس الماضي، قالت مصادر، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «واشنطن» تخطط لزيادة عدد القوات الأمريكية التي تدرب قوات تايوان في الأشهر المقبلة، فيما أشاروزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى أنه لم يتحدث منذ 60 يوما مع نظيره الصيني، «وي فنجي»،