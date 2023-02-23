الولايات المتحدة تخطط لنشر قوات في تايوان استعدادا لمواجه تهديد الصين

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في نبأ عاجل، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر من 100 إلى 200 جندي في تايوان، خلال أشهر؛ لمواجهة التهديد الصيني.

وزير الدفاع التايواني متأهب للحرب

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشينج، إنّه في حاله تأهب حرب أمتلك أفكارا حول جاهزية المعركة في تايوان في حالة وقوع هجوم من الصين.

وأضاف تشيو، أنّ تايوان في اللحظة الأكثر أهمية في 40 سنة من خدمته العسكرية، ويجب على الدولة تعديل تفكيرها لتلبية الظروف وبسرعة لتعزيز استعداداتها للحرب.