استشاري تغذية: يجب ألا يتخطى الشخص في تناول الشاي عن 4 أكواب يوميا

قالت الدكتورة شريفة أبو الفتوح، استشاري تغذية علاجية، إن حقن علاج مرض السكر تؤدي إلى التخسيس، وهناك أنواع منها آمنة للتخسيس وأخرى غير آمنة، لافتة إلى أنه من غير المعقول أخذ هذه الحقنة لتخسيس 5 أو 8 كيلوات فقط، ويفضل عند الحصول عليها تكون تحت إشراف الطبيب نظرا لوجود آثار جانبية غير صحية للجسم.

للشاي فوائد وأضرار

وأضافت «أبو الفتوح»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشاي له فوائد وأضرار كثيرة، فتناول 4 أكواب من الشاي في اليوم واحدا غير مضر، ولكن نقطة الخطورة في عدد معالق السكر، ويجب تناول الشاي دون سكر، واستبداله بنبات الستيفيا.

ولفتت إلى أن ضرر الشاي باللبن يتوقف باختيار نوع اللبن، إذ إن كوب اللبن كامل الدسم تحتوي على 180 سعرة حرارية، وهذا عدد ليس بالكبير إذا تناول الشخص كوبا واحدا فقط في اليوم، لكن سيكون كثيرا إذا تناول أكثر من كوب، لذلك يفضل تناول كوب واحد من الشاي باللبن في اليوم.

ممارسة الرياضة في رمضان

ونصحت بممارسة الرياضة أو المشي في شهر رمضان، تحديدا بعد تناول الإفطار، متابعة: «كل حاجة كنا بنعملها زمان بزيادة، اتضح أنها مش صح ومضرة».