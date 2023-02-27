شعبة الثروة الداجنة لـ إيمان الحصري: الأسعار تشهد انخفاضا قبل شهر رمضان

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الدواجن في الأسواق تشهد بالفعل انخفاضا، حيث وصلت إلى سعر 83 و84 في المزرعة ثم انخفضت إلى 78 ثم إلى 86 ثم إلى 64 جنيها.

الحد الأقصى لسعر الدجاج

وأضاف «السيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه من المفترض أن يصل سعر الدجاج في الأسواق بحد أقصى ما بين 70 إلى 72 جنيها.

وأشار إلى أن فجوة الدجاج وصلت إلى 40 % وبالتالي جرى طرح كميات من المستورد، وهذا كان دور الدولة في تقليل الفجوة على أرض الواقع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهذا الحق الأصيل للشعب على الدولة وهي ما قامت به.

هذا هو السعر العادل للمنتج

وأبدى تمنيه بمواصلة أسعار الدواجن انخفاضها أو ثباتها عند هذا السعر، وعدم ارتفاعها مرة أخرى، نظرا لأن التكلفة تصل إلى 59 جنيها، وبالتالي من المفترض أن تباع الدواجن ما بين 62 إلى 65 جنيها، ومن ثم 64 سعرا عادلا للمنتج وهذا حق أصيل للسوق، «أتمنى مايحصلش لعب تاني».