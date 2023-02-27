عضو بـ«الشيوخ»: خطة إعمار سيناء رسالة إلى العالم عن قهر الإرهاب

أكد النائب سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خطة إعمار وتنمية سيناء من داخل أراضي شمال سيناء، هي رسالة واضحة إلى العالم بأن سيناء تعيش في أمن واستقرار وأن مصر قهرت الإرهاب واستعادت كامل السيطرة على كل بقاع سيناء وبسطت الأمن كل ربوعها.

تنمية سيناء

وقال «الزملوط»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطة التنمية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال زيارته إلى شمال سيناء هي أكبر خطة لتنمية سيناء عبر التاريخ، وهي تحقيق لحلم من أحلام كل المصريين وليس فقط أهالي سيناء وأن تنمية سيناء جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة في كل ربوع مصر وتمثل خطوة قوية وكبيرة في بناء الجمهورية الجديدة بكل ربوعها خاصة في بقعة غالية مثل سيناء.

وقدم عضو الشيوخ، التحية إلى كل رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الوطنية الباسلة، الذين قدموا كل التضحيات في سبيل دحر الإرهاب؛ من أجل حماية الوطن ومواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه، مؤكدًا أن سيناء تشهد تنمية حقيقة غير مسبوقة، إذ جرى تطوير ميناء العريش ليتحول إلى ميناء عالمي وهو ما يعكس حجم التنمية، إضافة إلى الخطة التي أطلقها الرئيس لإعمار وتنمية أرض الفيروز.

تجهيز 600 ألف فدان جديدة للزراعة

وأشار، إلى أن سيناء من أكثر البقاع في العالم التي تعرضت لمخططات إرهابية ومحاولات لفقدان مصر هذا الجزء الغالي من أرض الوطن، إلا أن مصر انتصرت دائما لسيناء وواجهت تحديات كبيرة عبر التاريخ وكانت التنمية وإعمار سيناء هدف استراتيجي لمواجهة كافة المخططات والتحديات، مشيدًا بخطة تجهيز 600 ألف فدان جديدة للزراعة نهاية العام الجاري، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر وغيرها من من المشروعات الكبرى التي تحقق التنمية في سيناء.