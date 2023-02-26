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مدير مستشفى العريش: سيناء تعيش تنمية واستقرارا بعد سنوات من العمل الشاق

كتب:

شريف سليمان
10:10 م | الأحد 26 فبراير 2023
مدير مستشفى العريش العام

مدير مستشفى العريش العام

قال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، إن المستشفى من الجيش الأبيض، فريق متكامل استطاع في الفترة الماضية أثناء الحرب على الإرهاب والعملية الشاملة، عبور الفترة الصعبة وخدمة المصابين من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «كانت ملحمة كل الفريق عمل فيها بجد، لأن الظروف كانت صعبة، وكان لنا دور لا يقل عن دور الجندي الذي يحارب الإرهاب والداخلية».

انتهاء المعاناة في سيناء

وتابع مدير مستشفى العريش العام: «بعد عناء كبير، وبعد سنوات طويلة من الجد والعمل الشاق والصعوبات التي واجهناها أصبحت سيناء تعيش تنمية وحياة مستقرة، بنروح ونيجي بحرية تامة مكنتش موجودة في السنوات الماضية».

الوضع أفضل

وشدد، على أن الوضع في سيناء أصبح أفضل بفضل تضحيات الجيش والشرطة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هناك فرحة كبيرة جدا لأهالي سيناء ومستشفى العريش العام، وأحمد الله على أننا قمنا بدورنا على اكمل وجه».  

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