«التموين»: 403 معارض «أهلا رمضان» في كل أنحاء الجمهورية

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن معارض «أهلا رمضان» انطلقت بداية من شهر يناير الماضي على الرغم من أن شهر رمضان المبارك يأتي في مارس هذا العام، موضحًا أن عدد المعارض وصلت إلى رقم غير مسبوق بنحو 403 على مستوى الجمهورية وتتواجد في القرى والمراكز؛ بهدف وصول الدعم والأسعار المخفضة لكل المواطنين.

مخزون استراتيجي لمدة 6 شهور

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أننا نوفر مخزون استراتيجي لمدة 6 شهور دائمًا من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه يتم توفير هذه السلع من خلال التعاقدات الداخلية والخارجية فضلا عن المنافذ الموزعة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 1300 مجمع استهلاكي، إلى جانب فروع «جمعيتي».

توافر كل أنواع السلع

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن هناك 290 سيارة تابعة للشركة القابضة، مؤكدًا على توافر وتواجد كل أنواع السلع من زيت وسكر وشاي وأرز ومكرونة والدقيق علاوة على اللحوم والدواجن وغيرهم من السلع، متابعًا أن الفاكهة والخضراوات متوفرة في المنافذ الخاصة بوزارة التموين بسعر أقل من 20% إلى 30%.

ووجه «خليل»، رسالة للمواطنين، قائلًا: «اشتري اللي انت عايزه والسلع كلها موجودة، المعارض مستمرة سواء رمضان انتهى أو لا»، مطمئنًا المواطنين: «احنا عندنا مخزون استراتيجي أمن لمدة 6 شهور والأسعار في رمضان هتكون مفاجأة للناس السنادي لأن هيبقى في كثرة ووفرة».