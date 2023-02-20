شروط وتفاصيل وظائف وزارة التموين.. 7 تخصصات مطلوبة للعمل فورا

وظائف وزارة التموين، تشمل باب التقديم على الوظائف المتاحة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، والتي فتحت باب التقدم على الوظائف المتاحة بها منذ 18 فبراير الحالي وتستمر حتى 28 فبراير، وذلك عبر موقع الشركة الرسمي.

وظائف وزارة التموين.. تخصصات مطلوبة في شركة الصوامع

وجاءت وظائف وزارة التموين، وفقا لما جاء في إعلان الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن الوظائف المتاحة بها، إنّ العمل سيكون بنظام العقد المؤقت بنظام المكافأة الشاملة، على التخصصات التالية:

- مهندس كهرباء (بكالوريوس هندسة كهربائية).

- مهندس ميكانيكا (بكالوريوس هندسة ميكانيكية).

- أخصائي شؤون إدارية (حاصل على مؤهل عالٍ مناسب).

- فني كهرباء (حاصل على دبلوم صناعي قسم كهرباء).

- فني ميكانيكا (حاصل على دبلوم صناعي قسم ميكانيكا).

- فني تخزين (حاصل على دبلوم زراعي).

- مندوب أمن (حاصل على دبلوم متوسط).

شروط التقديم على وظائف شركة الصوامع

ووفقا لنص إعلان الوظائف المتاحة في الشركة القابضة للصوامع، فإنّ شروط التقديم تشمل ما يلي.

- لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1 يناير 2023.

- أن يكون من أبناء قرية بنجر السكر بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

ونوهت الشركة، بأنّ التواصل لمتابعة نتيجة التقدم على الوظائف يكون عن طريق صفحة الشركة القابضة للصوامع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.