أسعار اللحوم والدواجن في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضخ اللحوم والدواجن المجمدة إلى جميع منافذها، سواء المنافذ الثابتة أو فروع المجمعات الاستهلاكية، أو السيارات المتنقلة المبردة التي تحمل اسم وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتواجد في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على مستوى المحافظات.

أسعار اللحوم والدواجن في مجمعات التموين

وشهدت أسعار اللحوم والدواجن المجمدة التي تتوافر في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، تخفيضا عن أسعار اللحوم والدواجن المجمدة في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

** سعر كيلو اللحم الطازج 165 جنيها.

** سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

** سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 170 جنيها.

الدواجن المجمدة في وزارة التموين

كما تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، دواجن مجمدة محلية بسعر 65 جنيها سعر الكيلو، وقالت مصادر لـ"الوطن" إن أوزان الدواجن المطروحة تبدأ من وزن 1 كيلو جرام حتى 1 كيلو و300 جراما، موضحة أن الكميات المتاح شراؤها من السلع سواء اللحوم أو الدواجن أو سلع الزيت والأرز والسكر هي احتياجات المواطن فقط، وأنه غير مسموح الشراء بكميات كبيرة تفوق عن احتياجات المواطن الطبيعية.

فيما توفر وزارة التموين أيضا من خلال المجمعات الاستهلاكية صرف التموين للمواطنين في نطاق الحيز الجغرافي للأسرة، من خلال توفير ماكينات صرف السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية.