تجميل وتطوير ميدان المحكمة واستكمال رصف شوارع كفر الزيات «صور»

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة كفر الزيات، وكذلك أعمال النظافة الدورية ورفع المخلفات، وذلك بحضور عادل داود رئيس المدينة.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية أعمال توسعة وتطوير ميدان المحكمة وإنشاء موقف انتظار سيارات، إلى جانب إعادة تنظيم ميدان المحطة، وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة.

تطوير الشوارع

وأشاد أهالي كفر الزيات بأعمال التطوير الجارية في شوارع المدينة، خاصة في ميدان المحكمة، موجهين الشكر لمحافظ الغربية على الطفرة التي تشهدها المدينة.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع السينما وشارع الشركات والذي يعتبر أحد المحاور المرورية التي تقوم المحافظة برصفها، لتيسير حركة سيارات النقل الثقيل المتجهة إلى المصانع والشركات دون الدخول لقلب المدينة، وذلك بطول 1400 متر وعرض 13 مترا حيث تم الانتهاء من تلك الأعمال بنسبة تخطت 95%.

أعمال النظافة والتجميل

وعلى هامش الجولة، تفقد رحمي أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات من شوارع المدينة، موجها رئيس المركز باستمرار تلك الأعمال على مدار اليوم.