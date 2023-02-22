رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ الجيزة يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الرصف قبل الاستلام

كتب:

سلامة عامر
02:27 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
محافظ الجيزة خلال جولتة

محافظ الجيزة خلال جولتة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التطوير الجارية بميدان الجمهورية والشوارع المحيطة به، قبل نستلام الأعمال من الشركة المنفذة وذلك لضمان تناسق المظهر الحضاري وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات المحددة .

متابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من قطاعات حي الدقي

وشملت جولة محافظ الجيزة، ميادين الجمهورية وأحمد سامى سعيد والشوارع المحيطة بهما، وشدد على اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، على الرقابة على سير الحركة المرورية ومنع أي مخالفات لسيارات السرفيس والنقل الجماعي وإلزام المؤسسات بخطوط السير والأماكن المخصصة للانتظار لمنع التكدسات المرورية والحفاظ على أعمال التطوير ووضع مخطط مروري متكامل لتحسين الحركة بالمنطقة مع مراعاة حركة المواطنين من المارة.

رفع كفاءة الحدائق المقامة بالميادين بالتعاون مع المجتمع المدنى 

وأكد «راشد»، ضرورة رفع كفاءة الحدائق المقامة بالميادين بالتعاون مع المجتمع المدني تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة لرعايتها وتهذيب الأشجار، ومنع أي مظاهر للعشوائية أو الإشغالات وتكثيف الرقابة على المقاهي والمحال للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق.

 

اقرأ المزيد:

محافظ الجيزة يقدم بيانا تفصيليا بعدد مواقف السرفيس أمام «محلية النواب»

محافظ الجيزة: رفع 650 طن مخلفات أسفل الدائري في العمرانية

محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعات الطريق الدائري بالمريوطية

محافظ الجيزة: تطوير ورصف 25 شارعا في العياط

محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة واستغلال المساحات أسفل محور كمال عامر

«مرور الجيزة»: غلق جزئي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية

«مرور الجيزة» يعلن غلق الطريق الدائري اتجاه المريوطية لمدة 10 أيام

أجرة المواصلات في محافظة القاهرة بعد تحريك أسعار البنزين.. جميع خطوط السير

أسعار تذاكر أتوبيسات خطوط السير من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.