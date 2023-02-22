محافظ الجيزة يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الرصف قبل الاستلام

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التطوير الجارية بميدان الجمهورية والشوارع المحيطة به، قبل نستلام الأعمال من الشركة المنفذة وذلك لضمان تناسق المظهر الحضاري وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات المحددة .

متابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من قطاعات حي الدقي

وشملت جولة محافظ الجيزة، ميادين الجمهورية وأحمد سامى سعيد والشوارع المحيطة بهما، وشدد على اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، على الرقابة على سير الحركة المرورية ومنع أي مخالفات لسيارات السرفيس والنقل الجماعي وإلزام المؤسسات بخطوط السير والأماكن المخصصة للانتظار لمنع التكدسات المرورية والحفاظ على أعمال التطوير ووضع مخطط مروري متكامل لتحسين الحركة بالمنطقة مع مراعاة حركة المواطنين من المارة.

رفع كفاءة الحدائق المقامة بالميادين بالتعاون مع المجتمع المدنى

وأكد «راشد»، ضرورة رفع كفاءة الحدائق المقامة بالميادين بالتعاون مع المجتمع المدني تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة لرعايتها وتهذيب الأشجار، ومنع أي مظاهر للعشوائية أو الإشغالات وتكثيف الرقابة على المقاهي والمحال للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق.