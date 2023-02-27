عاجل.. «الزراعة»: الإفراج عن 136 ألف طن أعلاف ذرة وصويا خلال 6 أيام

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الدولة أفرحت عن 136 ألف طن ذرة وفول صويا بنحو 58 مليون دولار، في الفترة من 17 فبراير الماضي حتى 23 من الشهر ذاته، لافتا إلى أنّ الإفراج يشمل 117 ألف طن ذرة بنحو 42 مليون دولار، ونحو 19 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 14.2 مليون دولار وإضافات أعلاف بنحو 1.4 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه في الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 23 فبراير 2023، نحو 2.746 مليون طن منها 1.948 مليون طن ذرة، و798 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي 1.367 مليار دولار.

الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ

وأضاف القصير، أنّ ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنّ الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

تنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن

وأوضح وزير الزراعة، أنّ هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.